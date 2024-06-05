На ПМЭФ-2024 представили первые в России конфеты со сладким белком

На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 показали первую в России конфету со сладким белком производства «ЭФКО». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

На вид это традиционная конфета. Внутри нее — инновационный ингредиент, сертифицированный в ЕАЭС в апреле 2024 года, — биотехнологически произведенный сладкий белок. Он в несколько тысяч раз слаще сахарозы и не повышает уровень глюкозы в крови. Представленные конфеты сделаны полностью на сладком белке, без сахара. При этом освободившаяся часть изделия замещается орехами, пищевыми волокнами и другими функциональными ингредиентами.

Россия стала одной из первых стран мира, сертифицировавших сладкий белок. Завершение сертификации стало возможным после всесторонних исследований и проверок на безопасность и соответствие всем требованиям к пищевым ингредиентам в ЕАЭС. Теперь производители России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Армении могут использовать браззеин в составе сладких продуктов: мороженого, напитков, конфет и др.

Представленные на форуме конфеты сделаны пока с частичной заменой сахара сладкими белками. Однако, ряд рецептур уже позволяет делать кондитерские изделия в сочетании с ранее известными сахарозаменителями или полностью на сладком белке. При этом освободившаяся часть изделия замещается орехами, пищевыми волокнами и другими функциональными ингредиентами.

«Сертификация сладкого белка в странах ЕАЭС открывает возможность победить проблему ожирения и сахарного диабета, распространение которых носит практически пандемический характер. Сладкие белки не вызывают инсулинового отклика и, соответственно, могут стать решением проблемы сладости в рационе диабетиков. Конфеты, разработанные нашими технологами, — это пилотный образец», — сообщил исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.

Как рассказал член-корреспондент РАН, доктор химических наук, директор НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского и Института функциональной геномики МГУ Петр Сергиев, такая замена позволит избежать скачка инсулина в крови.

«Что такое сладкое? Это топливо, клеточный бензин из углеводов — моно- и дисахаридов. Все наши клетки понимают, есть у них топливо или нет. Хорошо знакомый нам вариант получения энергии — это плоды растений. Они обеспечивают этим быстрым топливом все живые существа. Однако для создания такой углеводной энергии растения тратят много внутренних ресурсов. Но некоторые виды растений оказались хитрее и научились вырабатывать сладкий белок. Для самого растения это более экономно с точки зрения затраты ресурсов. Так и был открыт браззеин. А затем ученые научились его воссоздавать уже без растений в лабораторных условиях — биотехнологически. Получается, удовольствие есть, а быстрой энергии и скачка инсулина — нет», — объяснил он.

Ранее врач раскрыла секрет, как есть сладкое и не иметь проблем с зубами.