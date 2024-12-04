Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин потребовал доклады по фактам незаконного вывоза детей за границу

СК проверит информацию о вывозе детей из девяти регионов РФ за границу

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады после получения сообщений из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из РФ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В программе одного из федеральных каналов обсуждалось, что в нескольких российских регионах работают организации, занимающиеся продажей и перевозкой детей за рубеж. Следователям теперь предстоит проверить эти данные.

Бастрыкин поручил руководству следственных управлений СКР в Приморском крае, Курской, Волгоградской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Крым и Коми, Хабаровском и Пермском краях представить доклады по озвученной проблеме.

В ноябре глава СК России после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело. Информация об инциденте появилась 22 ноября. Сообщалось, что две девочки в возрасте 13 и 15 лет избили школьницу возле торгового центра из-за ссоры.

Ранее во Владимире приезжие избили местных жителей палками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами