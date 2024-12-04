Бастрыкин потребовал доклады по фактам незаконного вывоза детей за границу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады после получения сообщений из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из РФ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

В программе одного из федеральных каналов обсуждалось, что в нескольких российских регионах работают организации, занимающиеся продажей и перевозкой детей за рубеж. Следователям теперь предстоит проверить эти данные.

Бастрыкин поручил руководству следственных управлений СКР в Приморском крае, Курской, Волгоградской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Крым и Коми, Хабаровском и Пермском краях представить доклады по озвученной проблеме.

В ноябре глава СК России после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело. Информация об инциденте появилась 22 ноября. Сообщалось, что две девочки в возрасте 13 и 15 лет избили школьницу возле торгового центра из-за ссоры.

Ранее во Владимире приезжие избили местных жителей палками.