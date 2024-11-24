Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения школьницы в Иркутске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин после появления в соцсетях видео об избиении в Иркутске школьницы подростками поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения группой подростков школьницы в мкр. Синюшная Гора г. Иркутска», — говорится в сообщении.

Информация об инциденте появилась 22 ноября. Сообщалось, что две девочки в возрасте 13 и 15 лет избили школьницу возле торгового центра из-за ссоры.

Процесс избиение они снимали на видео. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Родителей девушки привлекли к административной ответственности.

В тот же день в Белгороде группа арабских студентов избила местных жителей из-за конфликта в кальянной. Пострадавших доставили в больницу №2.

Ранее во Владимире приезжие избили местных жителей палками.