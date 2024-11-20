Во Владимире приезжие избили местных жителей палками

Следователи возбудили дело после нападения на жителей Владимира. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На ситуацию обратили внимание после публикаций в социальных сетях. На кадрах «приезжие», вооружившись палками, напали на жителей населенного пункта.

Как сообщают «Владимирские новости» со ссылкой на силовые структуры, инцидент произошел недалеко от ночного клуба на улице Ильича. Во время драки несколько человек получили травмы. Несмотря на это, никому из них госпитализация не понадобилась.

Сколько всего было участников и кто пострадал, не уточняется. Информация о том, что стало причиной конфликта, не уточняется.

В действиях людей следователи усмотрели признаки хулиганства.

Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее мигранта, сбившего силовика в центре Хабаровска, отправили за решетку на 15 лет.