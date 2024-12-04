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Облачную погоду и температуру около нуля градусов обещали москвичам 4 декабря

Небольшие осадки и температура около нуля градусов ожидается в Москве 4 декабря

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и температура около нуля градусов прогнозируются в Москве в среду, 4 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет -1...+4°С. При этом в ночь температура воздуха может опуститься до -7°С.

Ветер будет юго-западным, его порывы составят 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+1°С, пройдет снег.

Недавно синоптик Александр Шувалов сообщил, что в начале декабря в Москве будет «сыренько и мокренько», погода будет однообразной без сильных снегопадов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что предстоящая зима в Москве будет неоднородной. По его словам, до 2-3 декабря в столице будет сохраняться европейская зима, после чего ожидаются небольшие морозы без значительных снегопадов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в первый день зимы.

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