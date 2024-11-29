Синоптик о погоде в Москве на начало декабря: «Сыренько, мокренько»

В начале декабря в Москве будет «сыренько и мокренько», погода будет однообразной без сильных снегопадов. Об этом НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Минимум осадков ожидаем, только в воскресенье нас заденет фронт с севера, поэтому возможны осадки. Давление чуть выше нормы, ветер умеренный, никаких неожиданностей, никаких сильных снегопадов не ждем, никаких катаклизмов. Судя по всему, всю первую неделю декабря погода будет именно такой — сыренько, мокренько и серо», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха в столице в начале зимы будет находиться в пределах 0...-2°C. Это на три-четыре градуса выше климатической нормы, уточнил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что предстоящая зима в Москве будет неоднородной. По его словам, до 2-3 декабря в столице будет сохраняться европейская зима, после чего ожидаются небольшие морозы без значительных снегопадов. При этом Вильфанд уточнил, что в целом зима в центре европейской части России будет находиться в пределах нормы, если оценивать ее по среднемесячным и среднесезонным показателям.

Ранее врач рассказала, как правильно одеваться зимой.