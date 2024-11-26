Москвичам рассказали о погоде в первый день зимы

Погода в Москве в первый день зимы не будет существенно отличаться от ноябрьской. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в воскресенье, 1 декабря, жителям и гостям города не стоит ожидать обвала холодов и сильных снегопадов. При этом синоптик уточнила, что официальный прогноз погоды в столице на этот день еще не составлялся.

«Температура воздуха так и будет в ночные часы слабо отрицательная. В дневные — около 0°C», — заключила Позднякова.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально высокая температура. По его словам, температура будет выше климатической нормы на 10 — 12°С. К примеру, в Салехарде, который находится вблизи полярного круга, ожидается 0... -5°С.

Он добавил, что аномально теплая погода связана с циклонами в южной части Северного Ледовитого океана, несущими теплую воздушную массу из Атлантики.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю ноября.