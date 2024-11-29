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Синоптик спрогнозировал неоднородную зиму в Москве

Синоптик Вильфанд: неоднородная зима ожидается в Москве

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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Предстоящая зима в Москве будет неоднородной, рассказал «Москве 24» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средние значения будут складываться из частых оттепелей, а количество оттепелей будет превышать обычную повторяемость», — сообщил синоптик.

По его словам, до 2-3 декабря в столице будет сохраняться европейская зима, после чего ожидаются небольшие морозы без значительных снегопадов.

При этом Вильфанд уточнил, что в целом зима в центре европейской части России будет находиться в пределах нормы, если оценивать ее по среднемесячным и среднесезонным показателям. В этот период оттепель может сменяться морозами, заключил эксперт.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что погода в Москве в первый день зимы не будет существенно отличаться от ноябрьской. По ее словам, в воскресенье, 1 декабря, жителям и гостям города не стоит ожидать обвала холодов и сильных снегопадов. При этом синоптик уточнила, что температура воздуха так и будет в ночные часы слабо отрицательная. В дневные — около 0°C.

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