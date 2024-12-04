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В Южной Корее стали скупать консервы и скачивать Telegram

Жители Южной Кореи стали скупать консервы и скачивать Telegram

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Yonhap/Reuters

После введения в Южной Корее военного положения граждане страны стали скупать консервы и скачивать Telegram. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

По имеющимся сведениям, вечером 3 декабря продажи консервированных продуктов в южнокорейских магазинах за неделю выросли на 337,3%.

Продажи лапши быстрого приготовления возросли на 253,8%, бутилированной воды — на 141%, готового риса — на 128,6%, батареек и лекарств — на 40%.

Также произошел рост числа пользователей Telegram. Люди были обеспокоены сбоями в работе мессенджеров, и поэтому, чтобы в условиях военного положения оставаться на связи с родственниками и знакомыми, стали скачивать Telegram, чьи серверы находятся за границей.

4 декабря крупнейшая южнокорейская профсоюзная организация — Конфедерация профсоюзов (KCTU) — объявила о проведении бессрочной забастовки до ухода с поста президента страны Юн Сок Ёля.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее в правящей партии Южной Кореи извинились за действия президента.

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