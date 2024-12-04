В Южной Корее объявили о проведении бессрочной забастовки до отставки президента страны

Крупнейшая южнокорейская профсоюзная организация — Конфедерация профсоюзов (KCTU) объявила о проведении бессрочной забастовки до ухода с поста президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает ТАСС.

Бессрочную всеобщую забастовку Конфедерация профсоюзов намерена начать 4 декабря и продолжать ее до отставки администрации Юн Сок Ёля.

5 декабря к бессрочной забастовке присоединятся сотрудники южнокорейской железнодорожной корпорации KORAIL.

4 декабря сообщалось, что ведущая оппозиционная партия Южной Кореи потребовала отставки Юн Сок Ёля.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее в правящей партии Южной Кореи извинились за действия президента.