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Крокодил утащил в реку мужчину в Малайзии

В Малайзии крокодил утащил мужчину, который мыл лодку у реки

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Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии крокодил утащил в реку жителя губернаторства Сабах, который мыл свою лодку на берегу. Подробности приводит издание The Star.

Все произошло в деревне в округе Кинабатанган 1 декабря. К спасателям обратился сын мужчины. Поисковая группа смогла добраться до места происшествия спустя день.

Издание отмечает, что в Кинабатангане люди часто сталкиваются с крокодилами. Дело в том, что населенные пункты расположены недалеко от мест обитания крокодилов.

Недавно в Зимбабве 57-летняя местная жительница Вайолет Мойо голыми руками отбилась от льва, который набросился на нее в поле. Она собирала урожай, в этот момент на нее набросилось животное.

3 декабря сообщалось, что в Нижнем Тагиле бродячие собаки совершили нападение на женщину с ребенком. Спастись от одичавших животных им помогли прохожие.

Ранее крокодил напал на шахтера, решившего помыть ноги в реке.

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