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Крокодил напал на шахтера, решившего помыть ноги в реке

Mirror: в Индонезии крокодил напал на шахтера, решившего помыть ноги в реке

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В Индонезии крокодил напал на шахтера, решившего помыть ноги в реке, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, 25-летний шахтер после смены решил помыть ноги в ближайшей реке, когда на него напал крокодил. Эта сцена произошла на глазах у тестя мужчины, который попытался отогнать вцепившегося в добычу хищника.

Крокодил утащил шахтера в реку. Очевидец вернулся в деревню за помощью, но после четырех часов поисков местные жители решили вызвать спасателей. Используя беспилотник, специалисты обнаружили пропавшего на следующий день рядом с местом нападения.

Медикам не удалось спасти шахтера из-за тяжести полученных травм, а местные власти напомнили людям, как важно соблюдать осторожность вблизи естественных водоемов.

Ранее в Индии леопард выбежал из леса и напал на группу из 60 человек, отдыхавших в парке.

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