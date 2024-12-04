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Пожилая африканка голыми руками отбилась от льва в чистом поле

AdomOnline: в Зимбабве 57-летняя женщина отбилась от набросившегося на нее льва

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Shutterstock

В Зимбабве 57-летняя Вайолет Мойо голыми руками отбилась от льва, который набросился на нее в поле. Об этом сообщает AdomOnline.

Женщина отправилась в поле для сбора урожая, в этот момент на нее и напал дикий зверь.

«Лев попытался ударить меня в горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло. Я крепко держала его», — рассказала женщина.

После этих действий лев отпустил женщину и убежал. Сейчас местной жительнице оказывают помощь в больнице.

3 декабря сообщалось, что в Нижнем Тагиле бродячие собаки совершили нападение на женщину с ребенком. Спастись от одичавших животных им помогли прохожие.

До этого во Владикавказе прибежавшая в аудиторию на лекции собака напала на учащихся. Пострадавших госпитализировали.

Ранее мужчина отбил свою собаку у волка, который схватил ее во время прогулки по лесу.

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