Стая бродячих собак напала на мать с ребенком в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле бродячие собаки совершили нападение на женщину с ребенком. Об этом со ссылкой на местную жительницу сообщает ural.kp.ru.

По информации издания, женщина рассказала, что инцидент произошел возле дома №19 на улице Новоселов, что располагается неподалеку от Педагогического колледжа №2. Стая собак набросилась на мать с ребенком — им помогли по случайности проезжавшие мимо люди, которые отогнали псов.

Благодаря вмешательству посторонних мать с ребенком отделались испугом. По словам женщины, в стае агрессивных собак около 15 взрослых особей. Отмечается, что ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России.

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