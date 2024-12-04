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В одном из районов Новосибирска остались без отопления почти 50 домов

МЧС: в Кировском районе Новосибирска 48 домов остались без отопления

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Кировском районе Новосибирска 48 многоквартирных домов и семь социально-значимых объектов остались без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Специалисты уже провели сварочные работы, но при заполнении системы теплоносителем выявили дефект трубопровода. В связи с этим аварийно-восстановительные работы продолжаются, отметили в ведомстве.

Планируется, что подачу теплоснабжения восстановят в 12:00 по местному времени (8:00 мск).

Накануне сообщалось, что Сибирская генерирующая компания провела плановое отключение тепла для профилактических работ в районе улицы Космической в Новосибирске. Временное отключение затрагивало 110 домов в Ленинском районе города.

Эксперт по ЖКХ Александр Люшин рекомендовал для получения перерасчета за те дни, когда не было отопления, пригласить специалистов из УК, чтобы составить протокол. При этом обращение на перерасчет нужно подавать не коллективно, а индивидуально.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить после подорожания ЖКХ в 2025 году.

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