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Власти Новосибирска назвали время восстановления отопления

Мэрия Новосибирска сообщила, что теплоснабжение в 110 домах восстановят к вечеру

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Виталий Аньков/РИА Новости

Отопление в Ленинском районе Новосибирска восстановят к 18:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города со ссылкой на слова начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Зайкова, передает РБК.

В мэрии рассказали, что Сибирская генерирующая компания (СГК) накануне провела плановое отключение тепла для профилактических работ в районе улицы Космическая. Временное отключение затрагивало 110 домов, уточнили там.

Управляющая компания и диспетчерская служба, по данным администрации города, оповестили горожан об этом.

В пресс-службе СГК заявили РБК, что в контуре отключения находилось 86 домов. В 10:30 по местному времени теплосеть была включена в работу, добавили в компании.

По данным портала «Мой Новосибирск», всего в городе отключены 307 систем обеспечения горячего водоснабжения и 321 — теплоснабжения.

На странице мэрии Новосибирска во «ВКонтакте» говорится, что 1 декабря прокурор Александр Бучман проведет прием граждан по вопросам длительного отсутствия горячего водоснабжения и отопления.

Ранее сообщалось, что жители Тверской области несколько дней живут без света, воды и тепла.

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