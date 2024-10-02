Суд отправил в колонию сторонника легиона «Свобода России»

Фельдшера скорой помощи из Москвы Ивана Колосова приговорили к 9 годам лишения свободы за намерение присоединиться к легиону «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на вердикт Красногорского городского суда Подмосковья.

Россиянин 4 года проведет в тюрьме, 5 лет в колонии строгого режима. По освобождении его ждет 1 год ограничения свободы.

Колосова признали виновным по статье о приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Мужчину задержали в мае прошлого года, до этого его судили за применение насилия к представителю власти и дискредитацию Вооруженных сил России.

По данным канала, силовики обратили на Колосова внимание из-за того, что он состоял в посвященных «Легиону» чатах. При обыске у него обнаружили флаги Украины и наклейки с символикой легиона, а также камуфляжную кофту и принадлежности для похода, — последнее было конфисковано в доход государства.

Ранее нижегородца обвинили в сотрудничестве с легионом «Свобода России».