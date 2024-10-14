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Двух участников легиона «Свобода России» признали террористами и экстремистами

В список террористов и экстремистов внесли двух членов легиона «Свобода России»

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Двух участников легиона «Свобода России» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте службы.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Красько Петр Евгеньевич*, 16.04.1979 г.р. , г. Ялта Крымской Области УССР;... Григорьев Максим Борисович*, 02.12.1968 г.р. , г. Москва», — сказано в списке.

Тверской суд Москвы в июле арестовал этих двух мужчин за участие в данной организации.

2 октября сообщалось, что фельдшера скорой помощи из Москвы Ивана Колосова приговорили к 9 годам лишения свободы за намерение присоединиться к легиону «Свобода России». Гражданин РФ 4 года проведет в тюрьме, 5 лет в колонии строгого режима. По освобождении его ждет 1 год ограничения свободы.

Колосова признали виновным по статье о приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.

Ранее в Хабаровске участника легиона «Свобода России» приговорили к 8 годам тюрьмы.

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