Маск назвал самую большую угрозу для человеческой цивилизации

Резкое падение уровня рождаемости в мире стало самой большой угрозой, с которой когда-либо сталкивалась человеческая цивилизация. Об этом заявил американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Сильнейшее падение уровня рождаемости — самая большая угроза, с которой сталкивалась человеческая цивилизация», — отметил он.

В октябре газета New York Times писала, что миллиардер серьезно обеспокоен спадом рождаемости, собирается стать донором спермы и строит комплекс для своих детей в Техасе.

В сентябре Маск заявлял, что демографический кризис в Евросоюзе на фоне низкой рождаемости неизбежен. Самые низкие показатели рождаемости в Европе наблюдаются на Мальте (1,08), в Испании (1,16), в Италии (1,24), в Греции (1,32) и на Кипре (1,37).

Кроме того, в 2024 году исторический минимум рождаемости зафиксирован в России, который последний раз был в 1999 году после дефолта. По данным Росстата, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. В июне рождаемость в России рухнула еще сильнее — до 98,6 тысячи детей, что стало рекордно низким показателем. До этого число новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей.