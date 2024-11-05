Стало известно, что Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей

Американский бизнесмен Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей в престижном районе Лос-Анджелеса, Бель-Эйр. Об этом пишет издание People со ссылкой на источник.

По информации издания, Маск занят поисками жилья вместе со своей бывшей девушкой, певицей Граймс.

«Пятидесятитрехлетний основатель соцсети X и 36-летняя певица недавно отправились на поиски жилья в районе Бель-Эйр, которое они могут разделить с их тремя детьми», — говорится в публикации.

Отмечается, что Маск и Граймс хотят поселить в одном доме всех детей предпринимателя и их матерей.

До этого Маск в беседе с телеведущим Джо Роганом заявлял, что США необходимо пересмотреть государственные расходы, чтобы избежать банкротства.

В Вашингтоне даже не знают, сколько в стране существует государственных агентств, отметил Маск. По его словам, число ведомств почти вдвое превышает количество лет, которые существуют Соединенные Штаты.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».