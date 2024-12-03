Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Лусон на Филиппинах. Подробности приводит Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 18:54 по времени UTC (21:54 мск) в 46 километрах к северо-востоку от города Лаоаг. Очаг залегал на глубине 70 километров.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

На этой неделе землетрясение магнитудой 5,1 также было зафиксировано в Кроноцком заливе на Камчатке. В ведомстве обратили внимание, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до 2 баллов. Специалисты не объявляли угрозу цунами.

В конце ноября у побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки возникли в 154 километрах к юго-западу от Северо-Курильска в 0:01 по московскому времени.

Ранее в акватории Сочи произошло землетрясение.