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В акватории Сочи произошло землетрясение

В акватории Сочи произошло слабое землетрясение магнитудой 3,3

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Depositphotos

В акватории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, никто из местных жителей не жаловался на толчки.

Согласно общепринятой классификации, землетрясение такой магнитуды считается слабым. Некоторые люди могут ощущать толчки, также возможно легкое раскачивание висящих предметов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Сочинцы начали писать в местных пабликах о землетрясении вечером 24 ноября. Толчки почувствовали в микрорайонах Макаренко, Мацеста и Бытха. Глава сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович говорила о том, что землетрясение магнитудой до четырех баллов для города в порядке вещей, а толчки могут быть связаны с ростом молодых гор Кавказа.

17 ноября на японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как «Галапагосы Дальнего Востока», произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг находился на глубине 10 км. Наибольшая сейсмическая интенсивность в три балла была зафиксирована в городе Амами. При ней в стенах зданий могут образовываться трещины, возможно падение дымовых труб.

Ранее «рыбу Судного дня», которая предвещает землетрясения, выбросило на берег в США.

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