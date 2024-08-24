Трейлер фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали

Имущество одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали. Об этом сообщило РИА Новости.

В судебных документах отметили, что речь идет о земельном участке площадью 1,5 тыс. кв. м и двух нежилых помещениях. Также приставы арестовали трейлер 2022 года выпуска. То есть владелец не сможет продать или провести другие виды сделок с имуществом.

Накануне суд арестовал квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Речь шла о квартире в Ульяновске площадью 63 квадратных метра, стоимостью около 1,8 млн рублей.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн и частично обрушились два автомобильных пролета. Железнодорожное движение восстановили только к вечеру, а автомобильное сообщение начали восстанавливать по одной, затем по двум полосам.

ФСБ России утверждает, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины под руководством Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Взрывное устройство было спрятано в рулонах строительной пленки.

По делу проходят граждане России, Армении и Украины — Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала угрозы уничтожения Крымского моста с выборами в США.