Почти треть всех идентифицированных участников акций в Тбилиси — иностранные граждане. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе, слова которого передает передает ТАСС.

Он отметил, что около 30% людей, которых идентифицируют на акциях в Тбилиси на центральных улицах, являются представителями иностранных государств. Он выразил беспокойство и задал вопрос о том, что происходит и кто должен объяснить эту странность.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 3 декабря сообщил, что оппозиция не смогла воплотить в Грузии сценарий украинского «Майдана».

До этого спецназ разогнал протестующих в Тбилиси, которые переместились на проспект Чавчавадзе с проспекта Руставели.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее премьер подчеркнул, что организаторам протестов в Тбилиси не удастся избежать ответственности.