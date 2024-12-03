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В Грузии сообщили, что треть протестующих в стране являются иностранными гражданами

В правящей партии Грузии заявили, что треть протестующих являются иностранцами

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Irakli Gedenidze/Reuters

Почти треть всех идентифицированных участников акций в Тбилиси — иностранные граждане. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе, слова которого передает передает ТАСС.

Он отметил, что около 30% людей, которых идентифицируют на акциях в Тбилиси на центральных улицах, являются представителями иностранных государств. Он выразил беспокойство и задал вопрос о том, что происходит и кто должен объяснить эту странность.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 3 декабря сообщил, что оппозиция не смогла воплотить в Грузии сценарий украинского «Майдана».

До этого спецназ разогнал протестующих в Тбилиси, которые переместились на проспект Чавчавадзе с проспекта Руставели.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее премьер подчеркнул, что организаторам протестов в Тбилиси не удастся избежать ответственности.

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Протесты в Грузии — 2024
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