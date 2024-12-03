Премьер Грузии пообещал привлечь к ответственности организаторов протестов

Организаторам протестов в Тбилиси не удастся избежать ответственности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, слова которого передает РИА Новости.

Кобахидзе заявил, что избежать ответственности за происходившие в последние дни события не удастся политикам, которые организовывали насилие, но при этом скрывались в офисах. Он также напомнил, что именно в этих офисах находились лидеры состоятельных неправительственных организаций, которые принимали участие в этих насильственных действиях и оказывали им поддержку.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее спецназ разогнал протестующих в Тбилиси.