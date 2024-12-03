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Спецназ разогнал протестующих в Тбилиси

Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси

Спецназ разогнал протестующих в Тбилиси, которые переместились на проспект Чавчавадзе с проспекта Руставели. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Около 5:30 (4:30 мск) протестующие покинули проспект Руставели в Тбилиси, опасаясь разгона митинга силовиками, как было в предыдущие дни на рассвете, и двинулись в сторону Тбилисского государственного университета, перекрыв движение на проспекте Чавчавадзе. Через полтора часа там появились спецназовцы с водометом, которые начали тушить горящие баррикады и разгонять митингующих. Участники акции протеста покинули проспект Чавчавадзе и скрылись на прилегающих улицах.

Этой ночью в Тбилиси задержали мужчину, который в ходе антиправительственного митинга у здания парламента бросил в полицейский спецназ коктейль Молотова.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова.

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Протесты в Грузии — 2024
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