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Российские студотряды проложили более ста километров обновленных путей БАМа

РСО: российские студотряды проложили 110 км обновленных путей БАМа в 2024 году

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Российские студенческие отряды (РСО) проложили 110 километров обновленных путей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РСО.

По информации организации, в стройке участвовали три тысячи бойцов студенческих отрядов из 40 регионов России. В РСО отметили, что работа на таких масштабных и знаковых объектах для студентов профильных специальностей дает возможность получения опыта в строительстве в реальных условиях. Работа в составе студенческих отрядов – это также приобретение надпрофессиональных навыков.

Помимо этого, бойцы студотрядов участвовали в запуске поездов на некоторых участках Байкало-Амурской магистрали: Огдында — Агней в Бурятии и Суринья — Кунерма в Иркутской области, Дюанка — Токи и ШкотовоСмоляниново на Дальнем Востоке.

Как указали в пресс-службе РСО, студенты-добровольцы уже второй год работают на этих участках.

В сентябре президент РФ Владимир Путин назвал модернизацию БАМ более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР. Глава государства напомнил, что в XX веке над ним работали все советские республики, вкладывали в это огромные силы и ресурсы.

Путин отметил, что на всем протяжении магистрали будут проложены сплошные вторые пути, а также электрические сети. Президент добавил, что за последние десять лет на Транссибирской магистрали и БАМе построено более 2 тыс. и улучшено свыше 5 тыс. км пути, сооружено и отремонтировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.

Ранее расходы на БАМ решили снизить в пять раз.

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