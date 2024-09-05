Путин считает модернизацию Байкало-Амурской магистрали масштабнее, чем ее строительство

Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является более масштабным проектом, чем ее строительство в годы Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства напомнил, что в XX веке над строительством БАМ работали все советские республики, вкладывали в это огромные силы и ресурсы.

Путин отметил, что на всем протяжении магистрали будут проложены сплошные вторые пути, а также электрические сети.

Президент добавил, что за последние десять лет на Транссибирской магистрали и БАМе построено более 2 тыс. и улучшено свыше 5 тыс. км пути, сооружено и отремонтировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее в кабмине назвали стоимость модернизации Восточного полигона железных дорог.