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Расходы на БАМ решили снизить в пять раз

«Ъ»: расходы на реконструкцию БАМ и Транссиба в 2025-м решили урезать в пять раз

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Расходы на реконструкцию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиба) в 2025 году решили урезать в пять раз, до 75 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Решение о сокращении инвестиционной программы будет приниматься на заседании правительства 28 ноября на основе проекта финансового плана, попавшего в распоряжение журналистов.

Возможное сокращение финансирования модернизации магистралей связывают с ростом стоимости кредита из-за высокой ключевой ставки. Предполагается, что в бюджете БАМ и Транссиба оставят лишь необходимые для поддержания их работы средства, а собственно модернизация магистралей будет отложена, как и развитие подходов к портам европейской части РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал модернизацию БАМ более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР.

Глава государства напомнил, что в XX веке над строительством БАМ работали все советские республики, вкладывали в это огромные силы и ресурсы.

Путин отметил, что на всем протяжении магистрали будут проложены сплошные вторые пути, а также электрические сети.

Президент добавил, что за последние десять лет на Транссибирской магистрали и БАМе построено более 2 тыс. и улучшено свыше 5 тыс. км пути, сооружено и отремонтировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.

Ранее в РФ продлили разрешение на сплошные рубки на Байкале, чтобы расширить БАМ.

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