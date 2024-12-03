В Петербурге из-за взрыва микроволновки пострадали три человека

В Санкт-Петербурге в однокомнатной квартире на улице Крыленко произошло возгорание микроволновой печи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу в Telegram-канале.

«Три человека, включая 14-летнюю девочку, минувшей ночью отправились в больницу после возгорания на их кухне», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жильцы справились с возгоранием до приезда спасателей, но надышались дымом и были отправлены в больницу.

Сотрудники МЧС напомнили, что для предотвращения опасных ситуаций важно следить за состоянием проводки в квартире, а также использовать исправное оборудование и не оставлять без присмотра включенные электроприборы.

До этого в Искитиме Новосибирской области взорвалась частная заправка, в результате чего пострадали два человека. Пожар удалось ликвидировать за 40 минут.

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