Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге из-за взрыва микроволновки пострадали три человека

МЧС: три человека пострадали из-за взрыва микроволновки в Петербурге

close
МЧС России

В Санкт-Петербурге в однокомнатной квартире на улице Крыленко произошло возгорание микроволновой печи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу в Telegram-канале.

«Три человека, включая 14-летнюю девочку, минувшей ночью отправились в больницу после возгорания на их кухне», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жильцы справились с возгоранием до приезда спасателей, но надышались дымом и были отправлены в больницу.

Сотрудники МЧС напомнили, что для предотвращения опасных ситуаций важно следить за состоянием проводки в квартире, а также использовать исправное оборудование и не оставлять без присмотра включенные электроприборы.

До этого в Искитиме Новосибирской области взорвалась частная заправка, в результате чего пострадали два человека. Пожар удалось ликвидировать за 40 минут.

28 ноября в Санкт-Петербурге произошел пожар в детской поликлинике №30 на проспекте Королева. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали пожарные.

Ранее в московском бизнес-центре произошел пожар из-за пауэрбанка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами