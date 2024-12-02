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На видео попал момент взрыва заправки с людьми в Новосибирской области

На видео попал момент взрыва заправки в Новосибирской области, где были люди

В Искитиме Новосибирской области взорвалась частная заправка, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает местное отделение МЧС в своем Telegram-канале.

«В Искитиме на заправке загорелись две емкости по 10 кубов. На 48 квадратах пожар потушили 15 специалистов и 4 единицы техники. С ожогами госпитализированы водитель бензовоза и сотрудница АЗС», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала 112, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пожар удалось ликвидировать за 40 минут.

27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Впоследствии прокуратура Дагестана сообщала, что в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения пожарной и промышленной безопасности после взрыва на АЗС.

В надзорном ведомстве рассказали, что после проверки обнаружились нарушения экологического и градостроительного законодательства и других нормативно-правовых документов.

Ранее россиянам назвали четыре способа продления срока службы бензонасоса автомобиля.

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