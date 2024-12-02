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В московском бизнес-центре произошел пожар из-за пауэрбанка

SHOT: в московском БЦ «Флеш ланж» произошел пожар из-за пауэрбанка

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В бизнес-центре «Флеш ланж» на Спартаковской площади в Москве загорелся офис. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, инцидент произошел из-за пауэрбанка.

По данным журналистов, пауэрбанк поставили на зарядку в одном из кабинетов фирмы «Артфокс». В результате произошло короткое замыкание, за которым последовало возгорание.

При этом помощь спасателей не понадобилась: сотрудники сами сумели потушить пламя. По предварительной информации, пострадавших нет.

27 ноября на юге Москвы произошло возгорание в хостеле. Здание загорелось на площади около 40 квадратных метров на юго-западе Москвы, эвакуировано около 30 человек. Возгорание уже ликвидировали. В инциденте никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 29 спасателей и восемь единиц техники.

До этого сотрудники МЧС потушили крупный пожар в подмосковном Серпухове. Пламя охватило животноводческую ферму, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. Из помещений вывели 100 голов крупнорогатого скота.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар в промзоне.

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