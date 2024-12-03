Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину

Инженер цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергей Потынга, которого обвиняют в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, полностью признаю вину», — сказал подсудимый.

Он пояснил, что не знал, что машина будет находиться на территории ЗАЭС и что это транспортное средство сотрудника полиции. Фигурант отметил, что получил взрывчатку и какое-то время ее хранил.

Сергей Потынга, по версии следствия, собирался устроить взрыв на станции во время визита сотрудников МАГАТЭ в мае 2023 года «с целью дискредитации Российской Федерации перед международным сообществом». Предполагается, что подозреваемый действовал по заданию украинской разведки.

14 октября директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что бывшие сотрудники станции могут помогать армии противника планировать атаки на объект.

Ранее стало известно, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС.