ТАСС: бывшие сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ планировать атаки на станцию

Бывшие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые покинули Энергодар и перешли на сторону Украины, могут помогать армии противника планировать атаки на объект, заявил в беседе с ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Я не могу сказать, кто именно, не могу назвать фамилии, но, вполне вероятно, такие люди есть, наверняка кто-то помогает [ВСУ]», — сказал Черничук.

Он также сравнил последствия от возможных ударов по энергоблокам Запорожской и Курской АЭС. По его словам, ЗАЭС менее уязвима для таких атак благодаря защитным куполам и тому факту, что ее блоки «давно холодные» в то время, как Курская АЭС вовсю работает.

«Но сломать можно все. И здесь тоже можно доиграться до того, что последствия будут необратимыми», — подчеркнул директор ЗАЭС.

11 октября суд в России вынес приговор бывшему сотруднику Запорожской АЭС Сергею Коржу. Мужчина получил 13 лет тюрьмы за то, что передавал ВСУ информацию о местах дислокации техники и личного состава национальной гвардии России.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.