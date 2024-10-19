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Балицкий рассказал, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС

Балицкий: ядерного взрыва при ударе ВСУ по ЗАЭС не будет, но заражение возможно

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ракетный удар по Запорожской АЭС не спровоцирует ядерный взрыв, но радиоактивное заражение может произойти. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

По его словам, украинские ракеты неоднократно попадали по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.

Он отметил, что у нее большое хранилище, так как Запорожская АЭС является самой крупной в Европе. Глава региона назвал это хранилище самым опасным объектом.

«Если <…> в него ударить, то опасность радиационного заражения присутствует. Взрыва ядерного не может быть. Физически не может быть», — подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что защитный контур атомной электростанции не был поврежден в результате украинских атак.

16 октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара, в котором расположена атомная электростанция, ведутся почти на ежедневной основе.

Ранее в Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС.

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