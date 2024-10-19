Балицкий рассказал, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС

Ракетный удар по Запорожской АЭС не спровоцирует ядерный взрыв, но радиоактивное заражение может произойти. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

По его словам, украинские ракеты неоднократно попадали по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.

Он отметил, что у нее большое хранилище, так как Запорожская АЭС является самой крупной в Европе. Глава региона назвал это хранилище самым опасным объектом.

«Если <…> в него ударить, то опасность радиационного заражения присутствует. Взрыва ядерного не может быть. Физически не может быть», — подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что защитный контур атомной электростанции не был поврежден в результате украинских атак.

16 октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что обстрелы Энергодара, в котором расположена атомная электростанция, ведутся почти на ежедневной основе.

Ранее в Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС.