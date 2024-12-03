В столице Украины Киеве начало затапливать станцию метро «Демиевская», которая была построена в 2010 году. Об этом сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В Киеве опять затапливает новую, построенную не при СССР станцию метро «Демиевская», — говорится в сообщении.

По данным канала, до этого ветку перекрывали на 8 месяцев из-за протекания. В ходе работ тоннель отремонтировали и открыли движения, однако вода снова попала на станцию.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что изображение русского поэта Александра Пушкина убрали с указателей на станции метро в Харькове, которая раньше называлась в его честь. Станция «Пушкинская» была переименована в «Ярослава Мудрого» в апреле. Барельеф с профилем Пушкина был демонтирован в вестибюле еще в январе.

В начале ноября директор литературно-мемориального музея города Александр Мушта сообщил, что в городе Каменка на Украине начали сносить памятники декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому.

Ранее на Украине провели акцию с сожжением портретов русских писателей.