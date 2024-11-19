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В метро Харькова убрали изображение Пушкина

Блогер Шарий: изображение Пушкина убрали на станции харьковского метрополитена

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Худ. Кипренский

Изображение русского поэта Александра Пушкина убрали с указателей на станции метро в Харькове, которая раньше называлась в его честь. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«К радости стада в Харькове убрали изображение Пушкина в метро», — заявил он.

В своем посте он опубликовал фотографии, где видно указатели без профиля русского писателя.

Станция «Пушкинская» была переименована в «Ярослава Мудрого» в апреле. Барельеф с профилем Пушкина был демонтирован в вестибюле еще в январе.

До этого директор литературно-мемориального музея города Александр Мушта сообщил, что в городе Каменка на Украине начали сносить памятники декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому. По его словам, снос памятников позволило осуществить министерство культуры. Для реализации плана еще необходимо будет собрать средства и подготовить документацию. Он добавил, что ранее объекты, которые пошли под снос, входили в реестр культурного наследия, что не позволяло их устранить. На данный момент памятники уже не входят в список.

Ранее на Украине провели акцию с сожжением портретов русских писателей.

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