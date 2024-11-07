На Украине сообщили о сносе памятников Пушкину и Чайковскому в Каменке

В городе Каменка на Украине начали сносить памятники декабристам, Александру Пушкину и Петру Чайковскому. Об этом сообщил директор литературно-мемориального музея города Александр Мушта в интервью украинскому телеканалу «Общественное», слова которого приводит РИА Новости.

По данным телеканала, снос памятников позволило осуществить министерство культуры. Для реализации плана еще необходимо будет собрать средства и подготовить документацию.

«Демонтировать как можно быстрее. Для этого нужно подготовить и средства, и соответствующие документы», — заявил он.

Директор добавил, что ранее объекты, которые пошли под снос, входили в реестр культурного наследия, что не позволяло их устранить. На данный момент памятники уже не входит в список. Журналисты добавили, что специалисты уже начали процесс подготовки монументов к демонтажу.

29 октября текущего года депутат Киевского городского совета Людмила Ковалевская заявляла, что в Киеве вскоре демонтируют памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке.

Снос памятников проводится в рамках кампании по декоммунизации, под удар могут попасть все монументы, которые так или иначе связаны с Россией или СССР. Соответствующий закон действует на Украине с 2015 года.

Ранее на Украине провели акцию с сожжением портретов русских писателей.