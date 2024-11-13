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Турецкое мясо птицы запретили ввозить в Россию

Mash: турецкие куриные яйца запретили ввозить в Россию из-за птичьего гриппа

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Shutterstock

Турецкие мясо птицы и куриные яйца запретили ввозить на территорию России из-за вспышки птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что вспышка произошла в провинции Конья на полуострове Анатолия. В радиусе десяти километров был усилен эпидемиологический надзор. Меры затронули 21 птицефабрику.

«Вероятно, причина вспышки — контакт домашней и дикой птицы. Россельхознадзор уже ввел ограничения на импорт из этого региона. Местные срочно наводят порядок, чтобы не лишиться рынка», — отмечает Mash.

11 ноября Роспотребнадзор сообщил, что в России не выявили случаев заболеваний, вызванных вирусами гриппа птиц.

По информации Роспотребнадзора, с начала 2024 года случаи заражения вирусом птичьего гриппа фиксировались по всему миру. Несмотря на широкое распространение заболевания, в текущем году было значительно меньше вспышек среди диких и домашних птиц, чем в 2023 году. В пресс-службе отметили, что ситуация находится на постоянном контроле ведомства.

Ранее в США человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

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