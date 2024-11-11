Роспотребнадзор не нашел случаев заражения вирусами гриппа птиц в РФ

В России не выявили случаев заболеваний, вызванных вирусами гриппа птиц. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора после сообщений о случае птичьего гриппа в Канаде у подростка.

«В рамках мониторинга за вирусами гриппа птиц проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, осуществляющих работу с птицей. В РФ случаев заболеваний людей, вызванных вирусами гриппа птиц, не выявлено», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2024 года случаи заражения вирусом птичьего гриппа фиксировались по всему миру. Несмотря на широкое распространение заболевания, в текущем году было значительно меньше вспышек среди диких и домашних птиц, чем в 2023 году. В пресс-службе отметили, что ситуация находится на постоянном контроле ведомства.

В канадской провинции Британская Колумбия зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H5. Пациентом оказался подросток, попавший в одну из детских больниц. По словам местных чиновников, молодой человек, вероятно, контактировал с больной птицей или животным.

Ранее в США человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.