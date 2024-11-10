В Канаде впервые выявили птичий грипп у человека

В Канаде выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5. Об этом сообщается на сайте правительства Британской Колумбии.

«У человека в Британской Колумбии был выявлен предположительно положительный результат теста на птичий грипп, вызванный вирусом гриппа H5, что является первым выявлением птичьего гриппа, вызванного вирусом H5», — говорится в сообщении.

Пациент — подросток, он проходит лечение в детской больнице Британской Колумбии.

«Это редкое событие. Мы проводим тщательное расследование, чтобы определить источник заражения здесь, в Британской Колумбии», — прокомментировала провинциальный санитарный врач Бонни Генри.

В сентябре издание Associated Press писало, что мужчина из американского штата Миссури может быть первым человеком за текущую вспышку вируса, который заразился птичьим гриппом не от сельскохозяйственных животных. Эксперты продолжают поиск источника заражения. Известно, что никто из близких пациента не был инфицирован.

Птичий грипп — вирусная болезнь птиц, которая поражает органы пищеварения и дыхания. Отличается высокой летальностью и способно причинить большой экономический ущерб. Заболевание может передаваться человеку.

Ранее ученая рассказала об опасности преодоления вирусами межвидового барьера.