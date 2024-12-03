Россиянке удалили гигантскую опухоль яичника, похожую на земной шар

Хирурги Нижегородского областного клинического онкодиспансера спасли женщину с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщил главный редактор местного издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в личном Telegram-канале.

По словам медиков, пациентка пять лет не проходила обследование у гинеколога, и за это время у нее выросло новообразование размером 40 на 35 сантиметров с весом десять килограммов. Журналист опубликовал фото опухоли и отметил, что она похожа на земной шар.

Информация о характере образования, а также послеоперационном состоянии женщины, отсутствуют.

До этого Никонов рассказал о жителе Нижнего Новгорода, который долгое время мучился болями в носу и в верхней челюсти, пока не выяснил, что причина его недомогания — отломок стоматологического инструмента, забытый врачом во время проведения манипуляций.

Ранее в Архангельской области врач по ошибке удалила ребенку коренные зубы.