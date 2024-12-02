У россиянина с жалобами на боли в челюсти и в носу нашли отломок инструмента стоматолога

Житель Нижнего Новгорода долгое время мучился болями в носу и в верхней челюсти, причиной такого состояния стал отломок стоматологического инструмента, забытый врачом во время проведения манипуляций. Об этом сообщил главный редактор местного издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в личном Telegram-канале.

В итоге нижегородец обратился с жалобами в отделение челюстно-лицевой хирургии Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко. Он рассказал, что у него подозревали гайморит, но назначенная терапия облегчения не приносила. Хирурги медучреждения направили мужчину на дополнительное обследование. Во время КТ вскрылась истинная причина проблемы — боль причинял забытый отломок стоматологического инструмента. После этого часть инструмента удалили вместе с зубом, в котором он располагался.

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