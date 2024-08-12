В Архангельской области врач удалила ребенку коренные зубы вместо молочных

Прокуратура добилась компенсации для семилетней девочки, которой стоматолог по ошибке удалил два здоровых постоянных зуба вместо молочных, стоматология выплатит ребенку 600 тысяч рублей за ошибку врача. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуру Архангельской области обратилась жительница Коношского района, женщина сообщила, что пришла в стоматологию вместе с семилетней дочерью. Девочке нужно было удалить два молочных зуба.

Врач, проводивший процедуру, удалил ребенку коренные зубы, девочке потребовалось длительное лечение в областном центре. Прокуратура обратилась с иском в суд, областной Минздрав и клинику, в которой допустили ошибку, обязали выплатить семье пострадавшей 600 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что россиянка полгода ходила с дырой во рту после визита к стоматологу. Женщина обратилась к врачу, чтобы удалить больной зуб. Спустя некоторое время после визита у нее нашли рану в десне — ее должны были зашить сразу после манипуляций в стоматологии, но не сделали этого, из-за чего там появился гной. Изначально ей попытались заделать отверстие с помощью куска щеки, но это вмешательство оказалось неэффективным. Только спустя полгода россиянке удалось найти специалиста, который помог ей.

Ранее врач уронила пациентке стоматологическую отвертку в горло.