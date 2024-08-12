Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Архангельской области врач удалила ребенку коренные зубы вместо молочных

В Архангельской области врач по ошибке удалила ребенку коренные зубы

close
100%
Depositphotos

Прокуратура добилась компенсации для семилетней девочки, которой стоматолог по ошибке удалил два здоровых постоянных зуба вместо молочных, стоматология выплатит ребенку 600 тысяч рублей за ошибку врача. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуру Архангельской области обратилась жительница Коношского района, женщина сообщила, что пришла в стоматологию вместе с семилетней дочерью. Девочке нужно было удалить два молочных зуба.

Врач, проводивший процедуру, удалил ребенку коренные зубы, девочке потребовалось длительное лечение в областном центре. Прокуратура обратилась с иском в суд, областной Минздрав и клинику, в которой допустили ошибку, обязали выплатить семье пострадавшей 600 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что россиянка полгода ходила с дырой во рту после визита к стоматологу. Женщина обратилась к врачу, чтобы удалить больной зуб. Спустя некоторое время после визита у нее нашли рану в десне — ее должны были зашить сразу после манипуляций в стоматологии, но не сделали этого, из-за чего там появился гной. Изначально ей попытались заделать отверстие с помощью куска щеки, но это вмешательство оказалось неэффективным. Только спустя полгода россиянке удалось найти специалиста, который помог ей.

Ранее врач уронила пациентке стоматологическую отвертку в горло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами