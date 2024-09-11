Поклонская объяснила, зачем показала школьникам руны

Советница генпрокурора РФ Наталья Поклонская ответила на критику, появившуюся после публикации ее фото на фоне школьной доски, исписанной рунами. В своем Telegram-канале она объяснила, что показала школьникам древние символы по их просьбе.

«Начав разговор с первоклашками о банальных сказках (а сказки, сказы, легенды, мифы и былины имеют огромное, колоссальное значение для развития нашей цивилизации. Вряд ли с этим кто поспорит), они спросили меня про древние легенды и древние символы. К разговору подключились и старшеклассники. Им интересно, что такое руны и древняя славянская письменность и как общались между собой люди на Руси», – пояснила Поклонская после проведенного ей урока «Разговоры о важном» в школе Херсонской области.

Как сообщалось, 11 сентября появилось фото Поклонской во время беседы со школьниками в зоне СВО. На опубликованных кадрах советник генпрокурора стоит у доски, на которой изображены руны и символика четырех стихий — огня, воды, воздуха и земли. Ее слушает целый класс школьников, сидящих за партами. Поклонская отметила, что после публикации фотографии многих задела ее поездка в Херсонскую школу.

Она подчеркнула, что комментаторы в сети, заявляя об опасности рун, «демонстрируют лишь собственную недалекость».

В августе Поклонская заявила, что женщине нужна власть для восстановления справедливости.

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