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Поклонская рассказала, зачем женщине власть

Советник генпрокурора РФ Поклонская: женщине нужна власть для справедливости

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Советница генпрокурора РФ Наталья Поклонская ответила протоиерею Андрею Ткачеву, заявив, что женщине нужна власть для восстановления справедливости. Комментарий к проповеди представителя РПЦ она разместила в своем Telegram-канале.

«Отвечу на вопрос, зачем же «женщины лезут во власть» — чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям, для того, чтобы прокормить семью», — заявила юрист.

Проповедь священника Поклонская назвала «невежественной» демонстрацией «страха и ущербности перед женским», а также поводом более внимательно следить за содержанием уроков, посвященных религии, в школах.

По словам советницы генпрокурора, в России женщины «имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности». Мужчин же она призвала «не терять своего природного качества быть достойными и благородными защитникам» и «не доводить до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах, пока мужчины проповедуют средневековые ценности или делят «власть»».

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала отсталыми взгляда протоиерея Ткачева из-за его слов о женщинах.

Ткачев во время проповеди высказал недовольство тем, что женщины с XIX века начали требовать равных прав с мужчиной и избирательных прав. По его мнению, женщина должна заниматься домом и готовкой, а власть ей не нужна.

Он заявил, что «кто-то женщину подтолкнул на путь безумия и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним», а также «властью заниматься вместе с мужчиной».

Ранее протоиерей Ткачев упрекнул белгородцев в неусердных молитвах при обстрелах ВСУ.

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