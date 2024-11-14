Назван продукт, который спасает в сезон простуд

Имбирь полезен при профилактике простудных заболеваний, поскольку содержит большое количество антиоксидантов и витаминов группы В, С. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

«Это старое средство еще из растительной медицины. И основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В нем содержится небольшое количество медикаментов, защищающих нашу систему от разного рода стрессоров, включая ту же простуду», — сказал врач.

При этом он предупредил, что имбирь лучше не употреблять на голодный желудок, поскольку он может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Диетолог Кайл Кроули до этого рассказала, что помимо имбиря в сезон простуд следует употреблять продукты, богатые пробиотиками — йогурт и квашеную капусту. Поддержать иммунитет, по ее словам, также помогают фрукты, чеснок и листовая зелень. Эти продукты содержат витамин С и антиоксиданты — природные вещества, обладающие противовоспалительным действием и способные восстанавливать поврежденные клетки.

Ранее врач перечислила полезные свойства овощей и фруктов разных цветов.