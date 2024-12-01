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Врач объяснила, как правильно подобрать витамины для поддержания иммунитета в сезон простуд

Врач Аврамова: в сезон простуд выбирайте добавки с витаминами C и D

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Shutterstock

Правильный выбор БАДов позволяет не только снизить риск заболеваний, но и быстрее восстановиться после перенесенной инфекции, рассказала «Газете.Ru» медицинский директор Mindly, эндокринолог-диетолог, специалист превентивной и антивозрастной медицины Карина Аврамова.

«Первое, на что нужно обратить внимание, — это витамин С. Он не только стимулирует выработку антител, но и помогает нейтрализовать свободные радикалы, ослабляющие иммунную систему. При этом важно выбирать формы, которые легко усваиваются, например, аскорбат кальция», — отметила эксперт.

Специалист также рекомендовала добавки с содержанием витамина D, особенно в зимний период, когда солнца недостаточно. Этот витамин участвует в активации клеток-киллеров, уничтожающих вирусы и бактерии.

Особое внимание эксперт советовала уделить пробиотикам. По ее словам, здоровая микрофлора кишечника играет ключевую роль в поддержании иммунитета.

Комплекс Куркумы с черным перцем — еще один важный элемент, поддерживающий работу иммунной системы. Эксперт отметила, что он снижает вероятность вирусных заболеваний и помогает быстрее восстановиться после болезни.

«Прием добавок должен сочетаться с полноценным питанием и умеренной физической активностью. БАДы должны быть эффективны и безопасны. Для достижения результата важно подбирать их вместе с врачами, обращая внимание на маркировки и репутацию производителя. Качественные витамины могут стать надежными союзниками здоровья», — резюмировала она.

Ранее врач объяснила, стоит ли «тренировать» иммунитет легкими болезнями.

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