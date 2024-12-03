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В Ленобласти задержали иностранца на подходе к финской границе

ФСБ в Ленобласти поймала иностранца с рюкзаком на подходе к Финляндии

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ПУ ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На подходе к финской границе в Ленинградской области задержали иностранца с рюкзаком. Об этом сообщил портал 47news со ссылкой на данные ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, пограничники задержали неизвестного без документов в специальной зоне. В рюкзаке у него были теплые вещи и средства личной гигиены.

По данным погрануправления, иностранец хотел нелегально пересечь границу России с Финляндией. На него возбудили уголовное дело.

Накануне на Сахалине задержали гражданина Исландии, который пытался на лодке незаконно добраться до Японии. Его признали виновным в нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ. Его принудительно выдворили из страны. Теперь он не сможет въехать в Россию в течение пяти лет.

До этого правоохранители задержали граждан Франции и Германии, которые во время посещения Байконура пытались снять на камеру ракету-носитель «Энергия». По информации канала, иностранцев застали врасплох, когда они уже готовились делать снимки. Свой поступок они объяснили посещением космодрома, во время которого шли в сторону стенда динамических испытаний.

Ранее российский суд заочно арестовал журналистку из Франции, побывавшую под Курском.

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