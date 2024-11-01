Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Байконуре задержали француза и немца, попытавшихся снять ракеты

Shot: на Байконуре задержали француза и немца, пытавшихся снять на камеру ракету

close
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Правоохранители задержали граждан Франции и Германии, которые во время посещения Байконура пытались снять на камеру ракету-носитель «Энергия». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, иностранцев застали врасплох, когда они уже готовились делать снимки. Свой поступок они объяснили посещением космодрома, во время которого шли в сторону стенда динамических испытаний.

Shot уточнил, что правоохранители задержали 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца. В их отношении составили административный протокол, после чего поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время их доставят в суд, утверждают авторы.

7 октября пограничники Приморского края задержали трех иностранных граждан, незаконно пересекших границу России для сбора дикоросов. У них нашли запасы еды и снаряжение, что указывало на планы оставаться в стране надолго.

Ранее в Москве задержали планировавшего присоединиться к террористам иностранца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами