На Байконуре задержали француза и немца, попытавшихся снять ракеты

Правоохранители задержали граждан Франции и Германии, которые во время посещения Байконура пытались снять на камеру ракету-носитель «Энергия». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, иностранцев застали врасплох, когда они уже готовились делать снимки. Свой поступок они объяснили посещением космодрома, во время которого шли в сторону стенда динамических испытаний.

Shot уточнил, что правоохранители задержали 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца. В их отношении составили административный протокол, после чего поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время их доставят в суд, утверждают авторы.

7 октября пограничники Приморского края задержали трех иностранных граждан, незаконно пересекших границу России для сбора дикоросов. У них нашли запасы еды и снаряжение, что указывало на планы оставаться в стране надолго.

Ранее в Москве задержали планировавшего присоединиться к террористам иностранца.